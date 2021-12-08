Rektör Kalan, Bilek Güreşi takımı ile bir araya geldi

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Bilek Güreşi takımını makamında ağırladı.

24 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda kendi yaş kategorilerinde üstün başarılar elde eden ALKÜ Bilek Güreşi Takımı, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan'ı ziyaret etti. Ziyarete, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ile bilek güreşi takımı katıldı.

"Öğrenciler ödüllendirildi"

Spor Bilimleri Fakültesi'nin etkinliğinden ve spor müsabakalarında elde ettikleri başarılardan son derece mutlu olduğunu ifade eden Rektör Kalan, "Öğrencilerimiz göğsümüzü kabartıyor. Bu tür başarılar öğrencilerimiz için motivasyon sağlarken bizlere de aynı azim ve motivasyonu sağlıyor. İnanıyorum ki öğrencilerimiz daha fazla müsabakada elde ettikleri başarılarla Üniversitemizi en iyi şekilde temsil edecekler" dedi.

Ziyaretin sonunda, öğrencilere bazı hediyeler takdim eden Rektör Kalan, öğrenciler Sümeyra Koyuncu, Damla Kula, Hüseyin Ateş, Serkan Bayram'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ANTALYA