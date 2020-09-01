Rektör Kalan, Antalya'da STK temsilcileriyle buluştu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Antalya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Antalya'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Mevlüt Yeni'yi makamında ziyaret eden Rektör Kalan, Antalya Bölgesindeki basın ve medya kuruluşlarının etkin çalıştığını dile getirdi. Kalan, "Gerek yerel gerek ulusal basınımız, bilim ve kültür şehri Alanya'nın lokomotiflerinden biri olan üniversitemize sahip çıkarak bizlere desteklerini eksik etmiyorlar. Bu anlamda üniversitem adına mutluyum. Sizin nezdinizde bölgemizdeki tüm basın çalışanlarına başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretinin ikinci durağı olarak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'la görüşen Rektör Kalan, üniversite sanayi kamu işbirliği kapsamında birlikte önemli projelere imza atılması adına bu tür görüşmelerin önemli olduğunu ifade etti. Kalan, "Öğrencilerimizin kendi alanlarına yönelik iş ve staj imkanlarının sağlanması da iş insanlarımızın bizlere göstereceği önemli destekler arasındadır" diye konuştu.

Son olarak Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin'i makamında ziyaret eden Rektör Kalan, Çetin'e ALKÜ hakkında kısa bilgiler verdi. Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliklerinin bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağladığını ifade eden Rektör Kalan, gerçekleştirilebilecek işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İHA