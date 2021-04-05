Rektör İlter Kuş'tan 104 amirale tepki

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 104 emekli amiralin AK Parti Hükümetini hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş, 104 emekli amiralin AK Parti Hükümetini hedef alan darbe imalı bildirisine tepki gösterdi. Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, "Yüce Türk Milleti, 15 Temmuz'da darbe heveslisi hainleri nasıl yerle bir ettiğini dosta düşmana göstermiştir. Türkiye'de muhtıralar ve darbeler dönemi bitmiştir" dedi.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş imzasıyla yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Yüce Türk Milleti 15 Temmuz'da darbe hevesli hainleri nasıl yerle bir ettiğini dosta ve düşmana göstermiştir. Türkiye'de darbe ve muhtıralar dönemi bitmiştir. Demokrasimize ve milli iradeye yönelik her türlü menfur girişimin karşısında durduğumuzu hatırlatıyor, her daim milli iradenin ve demokrasimizin yanında aziz milletimizle birlikte olacağımızı saygı ile arz ediyorum." - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı