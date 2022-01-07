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Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Balıkesir Üniversitesinde öğrencilerle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin bir araya geldiği öğrenci-rektör buluşmaları etkinlikleri devam ediyor.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Üniversitesinde öğrencilerle Rektör Prof. Dr. İlter Kuş ve üniversite üst yönetiminin bir araya geldiği öğrenci-rektör buluşmaları etkinlikleri devam ediyor.

Daha önce 5 defa gerçekleştirilen öğrenci-rektör buluşmalarının altıncısı, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Turgut Kılıç, Prof. Dr. İbrahim Türkmen ve Genel Sekreter Yemliha Yanar ile birlikte etkinliğe katılan Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, öğrencilerin farklı konularda ilettiği görüş ve önerilerini dinledi. Öğrencilerin tüm talepleriyle yakından ilgilendiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, kendilerine gösterdikleri ilgi dolayısıyla da öğrencilere teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. İlter Kuş, yurttaki programı çerçevesinde ayrıca yemekhane, kütüphane, çalışma salonları gibi alanlarda da incelemelerde bulunarak öğrencilerle kısa sohbetler gerçekleştirdi. - BALIKESİR

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

Rektör İlter Kuş, öğrencilerle buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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