Rektör Hotar'dan '15 Temmuz' vurgusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim ve fotoğraf serginin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Aziz milletimizin varlığına kast eden bu tür kalkışmaları hiçbir zaman unutmayacak; çocuklarımızı demokrasiye bağlı ve milli iradeyi de saygılı yetiştirmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anacak, ülkemize de her daim sahip çıkacağız" dedi.

DEÜ Buca Eğitim Fakültesi'nin 'Güçlü Türkiye' temalı resimleri ile '15 Temmuz Hologram İzletisi'nin yer aldığı; DEÜ İlahiyat Fakültesi'nin hazırladığı fotoğraf seçkileri ile DEÜ 75. Yıl Özel Eğitim Kurumları'nın 'Çocuk Ruhunda Milli Mücadele' konulu resimlerinin bulunduğu serginin açılışında konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 15 Temmuz'u hiçbir zaman unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Üniversitenin mensupları ile çok sayıda vatandaşın hazır bulunduğu törende konuşan Rektör Hotar, milli iradeyi ve hükümeti yok sayarak kalkışılan darbe girişiminde ve sonrasında yaşanan olayların tüm yönleri ile hatırlanması gerektiğine dikkat çekerek, "Üniversite olarak, 15 Temmuz gecesi yaşanan elim olayları hatırlatmak, milli değerlerimize sahip çıkmak ve aziz şehitlerimizi de rahmetle anmak için bir dizi etkinlik hazırladık Bu programlarda, çocuklarımıza ve gelecek kuşaklara 15 Temmuz ruhunu anlatmayı hedefliyoruz. Bunu etkili şekilde yapabilmek adına da resim, fotoğraf ve hologram izletisinin yer aldığı bu sergiyi hazırladık" diye konuştu. 15 Temmuz Şehitleri için Mevlid-i Şerif ve Kuran-ı Kerim tilavetin de olacağı etkinliklerde konferans, müzik dinletisi, kısa film gösterimi ve çeşitli gösterilerin yapılacağı bilgisini veren Rektör Hotar, "Böylece hem şehitlerimizi rahmetle anacak hem de yaşanan hadiseleri farklı açılardan ele alacağız. Bilimsel bir platformda gelinen noktayı özetleyeceğiz. Yine üniversitemiz bünyesinde düzenlediğimiz şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren evlatlarımızın eserlerini ödüllendireceğiz. Türkiye genelinde Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde düzenlenen resmi törenlere de İzmir'de katılarak, bu konudaki kurumsal motivasyonumuzun ne kadar yüksek olduğunu göstereceğiz" dedi.

OLUMLU DÖNÜŞLER ALDIK

Etkinlik programı ile ilgili olumlu birçok geri dönüş aldıklarını aktaran Rektör Hotar, "Gerek güzel kentimizden gerekse İzmir dışından bizlerle iletişime geçen kurum ve üniversiteler, bizlere teşekkür ederek çalışmalarımızın ilham verdiğini ve kendilerine öncülük edeceğini söylediler. Bu da bizi, hem mutlu etti hem de gururlandırdı" ifadesinde bulundu.

Demokrasiye ve milli iradeye her zaman sahip çıkacaklarını vurgulayan Rektör Hotar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bizler çocuklarımızın darbelerin olmadığı bir ülkede yetiştirmeyi arzularken; maalesef FETÖ ve onun işbirlikçilerinin hain emelleri ile yüzleşmek zorunda kaldık. Ancak aziz milletimiz, 15 Temmuz'da gereken cevabı bunlara verdi. Bir daha bu olayların yaşanmamasını diliyoruz. Bu yüzden aziz milletimizin varlığına kast eden bu tür kalkışmaları hiçbir zaman unutmayacak, unutturmayacağız. Çocuklarımızı demokrasiye bağlı ve milli iradeye de saygılı yetiştirmeye devam edeceğiz. Şehitlerimizi rahmetle anacak, ülkemize de her daim sahip çıkacağız."

Kaynak: Bültenler