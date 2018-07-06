Rektör Gür, Temel Pastacılık Kursuna Katıldı.

Gaziantep'te Güçlü Kadın, Güvenli Gelecek Projesi kapsamında kadınların sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması amacıyla "Temel Pastacılık Kursu" düzenlendi. Kursa Rektör Prof. Dr. Ali Gür, şehit aileleri ve gazi yakınları ile birlikte kursa katıldı.

Kalkınma Bakanlığı ve GAÜN Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından yürütülen "Güçlü Kadın, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında şehit aileleri ve gazi yakınları ile İŞKUR aracılığıyla başvuruda bulunan kadınlar için sosyal hayata adaptasyonlarının sağlanması amacı ile "Temel Pastacılık Kursu" düzenlendi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Temel Pastacılık Kursu kapsamında Şehit ve gazi yakını kursiyerlerle, Güzel Sanatlar Fakültesi Mutfak Atölyesinde bir araya geldi. Kursiyerler tarafından mutfak atölyesinde gerçekleştirilen pasta yapımı sonrasında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Kasım ayında başlatılan bu projenin bugün farklı aktivitelerle devam ettiklerini söyledi. Rektörü Prof. Dr. Gür, "Bugün pasta yapım aşamasındayız. Bugün itibariyle kursiyerlerimiz hem pasta yapmayı hem de sunumlarını öğrendiler. Gaziantep Üniversitesi olarak katkı vermekten ve bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çok ayaklı bir proje, daha önce de dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara çeşitli çevre gezileri ve ritim kursları yapıldı. Böylece topluma dokunan 700'e yakın çocuklarımızı bu proje kapsamında eğittik. Gelecekte ise kadınlarımızın sadece yemek ve pasta yapmak değil, sosyal alanlarda da muhasebecilik yapabilecekleri ve hesaplar açısından da bilgisayar kullanım açısından deneyim kazanacakları bir projemiz devam ediyor. İnanıyoruz ki, bugün eğittiğimiz şehit ve gazi yakınlarımızla bu tür projelerle yalnızca iş imkanı değil toplumun geleceğini de kadınlarımızla birlikte şekillendireceğiz. Gazi ve şehit yakınlarıyla birlikte olmak bizleri mutlu ediyor. Projeye destek veren tüm kurumlarımıza tebrik ediyor, katılan kursiyerlerimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

Şehit ve Gazi ailelerine proje kapsamında eğitim vermekten çok mutlu olduğunu söylen kurs eğitmeni GAÜN Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, "Onlar bu ülke için fazlasıyla bedel ödemiş kişiler. Onlara mesleki anlamda bir katkımız olacaksa ya da burada iyi vakit geçirme anlamında bir katkımız olacaksa ne mutlu bizlere. Çikolata eğitimlerinin yanı sıra mutfakta nasıl çalışılır gibi eğitimler verdik hatta bunun sonucunda yaptıkları yanlışları ve eksikleri gördüler. Bu eğitim sürecinde, yaş pasta, sütlü tatlılar ve şerbetli tatlılar gibi birçok şeyi öğrenerek ayrılacaklar" dedi.

Ayrıca proje kapsamında dezavantajlı bölgelerde eğitim alan ilkokul öğrencilerine, ritm kursu eğitimi, Gaziantep kültür gezileri, çocuk müzikali katılımı, hayvanat bahçesi gezisi gibi etkinliklere 700 civarında öğrenci ile düzenlendi. - GAZİANTEP