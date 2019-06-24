Rektör Gür'den bazı gazetelerde çıkan habere sert tepki

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür yerel bir gazetede manşetten verilen "Skandal çıktı" başlıklı habere yaptığı açıklamayla sert tepki gösterdi.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, 21 Haziran 2019 tarihli yerel bir gazetede manşetten verilen "Skandal çıktı" başlıklı haberin asılsız ve gerçek dışı olduğunu Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ile ilgili olarak tamamen gerçek dışı iddia ve ithamlara yer verilerek kamuoyu kasıtlı ve alenen yanıltıldığını belirtti.

Rektör Gür yaptığı yazılı açıklamada, "Basın ilke ve etik kuralları dışında, objektif haberciliğin ötesinde tamamen düzmece olarak hazırlanan haberde yer alan iddialar külliyen yalandır. Basın özgürlüğü kılıfı altında gazeteciliği menfaat devşirmek, kin ve garez duygularını tatmin etmek ve basını bir karakter suikast silahı gibi kullanmak amaçlı gelenekselleşen yeni bir iftiradır. Şöyle ki, Rektörlük, eşitlik prensiplerine, katılımcı iletişim kültürüne, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe, profesyonelliğe ve bilimselliğe, ehliyet ve liyakate, adaletten doğan iş barışı ile ortak memnuniyete dayanan huzur ortamına, Üniversite çalışanlarının ihtiyaç ve beklentilerine, kirlenmemiş akli ve vicdani ilkelere tam uyum halinde bir yönetim anlayışı içerisindedir. İdarenin bu niteliğine, hukukun üstünlüğüne olan inancına, etik ve adalet kurallarına sıkı sıkıya bağlılığına karşın hiçbir bilgi ve belgeye dayanmayan, Rektörün şahsında Rektörlüğün bölüm başkanından bir öğrenciyi dersten geçirmesini istediği şeklinde yer alan haber alçakça bir iftiradır. Kaldı ki; haberde bölüm başkanı olduğu ifade edilen Prof. Dr. Sait Söylemez'in bölüm başkanlığı görevi bulunmamaktadır. Haliyle bu görevden istifa etme gibi bir durum da söz konusu değildir. Prof. Dr. Sedat Bayseç hakkında açılan soruşturma ise tamamen öğrencileri hakkında hakaret dolu bir metin astığı iddiası ile ilgilidir ve kabul edilemez bu hakaretlerle ilgili soruşturma süreci devam etmektedir. Bununla birlikte, gerek ismi geçen Prof. Dr. Sait Söylemez gerekse Prof. Dr. Sedat Bayseç, bu haberin tamamen yalan ve düzmece olduğu ve rektörlük olarak gereğinin yapılarak hukuki sürecin başlatılmasını talep ettikleri dilekçeleri Hukuk Müşavirliği aracılığı ile Rektörlüğümüze başvurmuşlardır. Konuya ilişkin yasal süreç devam etmektedir. Gerçek durum bu iken, Üniversiteye ve muhataplarına sorulmadan iddiaların doğruluğu ve dayanakları araştırılmadan tamamen yalan ve düzmece olarak kurgulanan bu haberin kullanılmasının Üniversiteyi hak etmediği bir konuma düşürmeye, başta rektörlük olmak üzere yönetimsel kademeyi iftiralarla hedef Göstermeye matuf olduğu açıktır. Yıllardır aynı şekilde iftira ve yalan haberlerle kurumumuza saldıranların bu yaptıkları ne basın özgürlüğü, ne de vatandaşın haber alma hakkı ile bağdaşmadığı gibi basın ahlak ve ilkelerine sahip dürüst basın mensuplarını da itibarsızlaştırmaktadır. Ancak kamuoyu kimin ne olduğunu ve hangi nedenle yaptıklarını çok iyi bilmektedir. Bu tür etik konularda son derece hassas olan Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünü yıpratmaya yönelik bu tür çarpıtma ve yalan haber her şeyden önce basın ahlakına aykırıdır. Yasal yollara başvuru hakkımız saklı kalmak üzere kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA