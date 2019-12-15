Rektör Gür'den ABD Senatosuna kınama

15.12.2019 13:14 | Son Güncelleme: 15.12.2019 13:19

Gaziantep Üniversitesi senatosu, ABD Senatosu 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onaylamasına kınama mesajı yayımladı.



ABD'de Türkiye'yi çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya bırakmak amacıyla 30 Ekim 2019 tarihinde ABD Kongresinin Alt Meclisi Temsilciler Meclisinde Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin yasa tasarısı büyük bir çoğunlukla onaylanmıştı. Bu siyasi tavrın ardından 13 Aralık 2019 tarihinde de ABD Kongresinin üst kanadı olan ABD Senatosu 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı esnasında yaşanan olayları Ermeni soykırımı olarak tanıyan yasa tasarısını onaylamasına Gaziantep Üniversite'si senatosundan kınama tepkisi geldi.



Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Türkiye'yi, yaptırım uygulamakla tehdit eden bu kararlar; ABD-Türkiye ilişkisini önemseyen herkes için endişe verici olduğu gibi bu ve benzeri tavır ve davranışlar ülkemizin her alandaki mücadele azmini ve kararlılığını da asla etkileyemeyecektir. Bu gibi kararlar iki ülke arasındaki kadim ilişkileri tehdit etmekle kalmayıp bu ilişkilere zarar da verecektir. Öte yandan alınan bu kararlar tarihi mesnedden yoksun, hiçbir hukuki zemini olmayan sadece ABD'deki Ermeni lobisi ve Türkiye aleyhtarı çevreleri memnun etmeye yönelik tamamen siyasi bir adım olmanın ötesinde bir anlam da taşımamaktadır. ABD Senatosunca kabul edilen bu kararı ve ayrıca Türkiye'nin, bölgesindeki oynadığı etkin ve caydırıcı rolünü kabullenemeyenlerin ve tarihi siyasete alet edenlerin utanç verici bir kararı olarak görmekteyiz. Söz konusu Senatoda alınan bu kararın bizim ve Türk Milletinin nezdinde hiçbir geçerliliği ve hükmü bulunmadığını ve Gaziantep Üniversitesi Senatosu olarak bu kararı temin ettiğimizi kamuoyu ile paylaşırız" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA