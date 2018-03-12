Rektör Gür, Cennetin Çocukları'nı Ağırladı

Ziyaret sırasında çocuklarla tek tek ilgilenip, onlara ikramlarda bulunarak hediye takdim eden Gür, "Sizler bize emanetsiniz. Her zaman yanınızdayız" dedi.

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile, Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa yaşama geçirdiği Cennetin Çocukları Projesi kapsamında GAÜN'ü ziyaret eden 24 şehit çocuğu le ailesi, önce kampüsü gezdi. Özellikle GAÜNSPORİUM'a hayran kalan şehit yakınlarını daha sonra Rektör Prof. Dr. Ali Gür, Senato Salonu'nda kabul etti. Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürü Seda Aslantaş'ın yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şehmus Demir ve Metin Bedir'in de bulunduğu ziyarette, konuklarına hitap eden GAÜN Rektörü Prof. Dr. Gür, "Sizler bize şehitlerimizin emanetisiniz. Sizlerin, öz çocuklarımızdan hiçbir farkınız yok. İnşallah her biriniz eğitimlerinizi tamamlayarak, sizi Cennet'ten izleyen babalarınıza layık, milletine, vatanına yararlı birer insan olacaksınız. Bu konuda bizlerin de üzerine düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

Daha sonra şehit çocuklarıyla tek tek tanışarak, büyüyünce ne olmak istediklerini soran Gür'e erkek çocukların büyük bölümünün 'Özel Harekat polisi' da ye 'Subay' olacaklarını söylemesi dikkat çekti. Gür, bazı çocukları kucağına alıp meyve suyu içirdi. Ardından da kendilerine hediye takdim etti. Şehit yakını kadınların sorunlarını da dinleyen Gür, ilgililere sorunların giderilmesi talimatını verdi. Ayrıca, TDP'nin Cennetin Çocukları Projesi kapsamında kendi işini kurmak isteyen, girişimci şehit yakınlarına her türlü desteğin verileceği de ziyaret sırasında dile getirildi. Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.