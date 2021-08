Rektör Erdal stajyer öğrencilerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülen "Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği" projesiyle Anadolu Üniversitesi'nde staja başlayan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli ile bir araya geldi. Rektörlük Senato odasında gerçekleşen toplantıda Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Betül Demirci ve Prof. Dr. Fatih Temizel de yer aldı.

Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği projesi kapsamında yurdun çeşitli üniversitelerinde okuyan öğrenciler için Anadolu Üniversitesi 7 ayrı birimiyle kapılarını stajyer öğrencilere açtı. Stajyer öğrenci kabul eden birimler ise şunlar oldu: Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi, Bitki, İlaç ve Bilimsel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Birimi, Kariyer Merkezi ve Radyo A.

Rektör Erdal: "Anadolu Üniversitesi'nin kapıları size her zaman açık"

Stajyer öğrencileri Anadolu Üniversitesi ailesinin bir ferdi olarak gördüğünü belirten Rektör Erdal, deneyim kazanmaları için kamu kurumlarının öğrencilere açık olmasının önemini dile getirdi. Stajların aracılığıyla öğrencilerin kamu kurumlarındaki işleyişi görmesi ve kurumların iyileştirmesine katkı sağlaması gerektiğine de değinen Rektör Erdal, "Cumhurbaşkanlığı ismi gibi güzel bir 'Staj Seferbirliği' başlattı. Farklı üniversitelerde okuyan birçok öğrencimiz ile şu an bir aradayız. Anadolu Üniversitesi olarak bizler öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin, çalışanlarımızın görüşlere önem veriyoruz. Siz stajyer öğrencilerimiz de şu an kurumun içindeki farklı birimlerde görev alıyor, kurumun işleyişini görüyorsunuz. Sizlerin de görüşleri ve önerileri bizler için çok önemli, stajınız bittiğinde Anadolu Üniversitesi'nin resmini nasıl çektiğinizi görmek istiyor ve önerilerinizi duymayı sizlerden rica ediyorum. Bizimle istediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi'nin kapıları size her zaman açık. Sizler için bu sürecin güzel bir öğrenme, gözlemleme, kendinizi yetiştirme, bilgi ve deneyiminizi arttırma süreci olmasını gönülden diliyor, başarılarınızın devamını diliyorum. " dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Demirci ve Prof. Dr. Temizel de stajyer öğrencilerin her zaman yanında olduklarını ifade ederek başarılı ve keyifli bir staj dönemi geçirmelerini temenni ettiler.

Doç. Dr. Tekeli: "Öğrencilerimizle bir arada bulunmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Anadolu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Doç. Dr. Seda Tekeli, Staj Seferbirliği projesi sayesinde öğrencilerin lisans eğitimleri sürecinde elde ettikleri teorik bilgilerin pratik hayatta uygulanabilirliğini deneyimleme fırsatı yakaladıklarını söyledi. 21 farklı üniversitede öğrenim gören öğrenciyi Anadolu Üniversitesi'nde ağırladıklarını ifade eden Tekeli sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda yürütülmekte olan 'Kamu Kurumlarında Staj Seferbirliği' projesine bu yıl Anadolu Üniversitesi olarak bizler de dahil olduk. Bu vesileyle de aslında ülkemizde yer alan tüm üniversiteler arasında ilk olma sıfatına da sahip olarak önderliğimizi, liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Staj Seferbirliği projesi kapsamında Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Fuat Erdal'a bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Çünkü Anadolu Üniversitesi olarak bu projede yer alma noktasında bizlere liderlik etti, destekledi ve önemli bir kaynak sağladı. Öğrencilerimizle bir arada bulunmaktan büyük gurur duyuyor, güzel bir staj dönemi diliyorum. "

Stajyer öğrencilerin kendilerini tanıtmasının ardından Rektör Erdal, Prof. Dr. Demirci, Prof. Dr. Temizel ve Doç. Dr. Tekeli staj günlerinden hatıra kalması adına hediye takdiminde bulundu. Toplantı fotoğraf çekimiyle son buldu.

