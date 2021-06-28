Rektör Erdal, Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e iade-i ziyarette bulundu

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'e makamında iade-i ziyarette bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Büyükerşen, Anadolu Üniversitesinin şehrin en önemli değerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Üniversitelerin bulunduğu kentlerin gelişimi noktasında sunduğu katkılara Eskişehir'in iyi bir örnek oluşturduğunu belirten Rektör Erdal ise gösterdiği ilgi ve misafirperverlik için Başkan Büyükerşen'e teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler