Rektör Erdal, geleceğin şefleriyle beraberdi

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesinin ilk etkinliği "Kendi Seramik Tabağımı Tasarlıyorum" Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesinin ilk etkinliği "Kendi Seramik Tabağımı Tasarlıyorum" Engelliler Entegre Yüksekokulu Seramik Atölyesi'nde gerçekleştirildi. Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirerek hazırladıkları yemekleri nasıl sunacaklarına dair karar vermelerinin amaçlandığı etkinlikte, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt öğrencilerle bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Dr. Sema Ekincek'in yürütücüsü olduğu "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesinin etkinliğine aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Emir, Proje Danışmanı Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Semra Günay Aktaş ve Eskişehir Aşçılar Derneği Başkanı Kemal Kaya da katıldı.

Rektör Erdal: "Geleceğin şeflerini öğrencimiz olarak Anadolu Üniversitesi'ne bekliyoruz"

Öğrencilerin hazırladıkları ürünleri inceleyerek "Kendi Seramik Tabağımı Tasarlıyorum" sanat etkinliğine ilişkin görüşlerini dinleyen Rektör Erdal, proje danışmanı Prof. Dr. Günay Aktaş'tan da bilgi aldı. Sonrasında proje hakkında görüşlerini dile getiren Rektör Erdal şunları söyledi: "Bugün öğrencilerimizi üniversitemizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Sevgili öğrencilerimiz, bugün ilk etkinliğinize başladınız. Eminim ki bu etkinlik sizler için bir başlangıç olacak ve ilerleyen zamanlarda kendinizi daha çok geliştireceğiniz projelerde yer alacaksınız. Lise eğitiminizin ardından üniversite tercihlerinizde de siz geleceğin şeflerini öğrencimiz olarak Anadolu Üniversitesi'ne bekliyor olacağız. Hepinize başarılı ve mutlu bir eğitim hayatı diliyorum. "

İl Milli Eğitim Müdürü Cırıt: "Projelerin devam etmesini diliyoruz"

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt da "Eskişehir'deki Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında okuyan öğrencilerimizle bugün bir aradayız. Bilim ve sanat alanındaki etkinliklerin öğrencilerimiz için faydalı olmasını umut ediyor, projelerin devam etmesini diliyoruz. " dedi.

"Kendi Seramik Tabağımı Tasarlıyorum" atölyesi kapsamında öğrenciler Seramik Sanatçıları Arş. Gör. Setenay Sipahi ve Serkan Tok'tan eğitim aldı. TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında kabul edilen "Geleceğin Şefleri Gastronomi Keşfinde" projesi etkinlikleri 28 Ağustos Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Kaynak: Habermetre