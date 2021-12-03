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Rektör Erdal Eskişehir OSB'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Rektör Erdal Eskişehir OSB'yi ziyaret etti

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bir dizi ziyarette bulundu.

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bir dizi ziyarette bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci'nin yer aldığı ziyaretlerde, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A.Ş.'nin, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi (ETİM) ziyaret edildi. EOSB'de incelemelerde bulunan Rektör Erdal, ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç'tan ve Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken'den ETİM ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Anadolu Üniversitesi ve ETİM arasında olası iş birliklerinin konuşulduğu ziyaretin ardından Rektör Erdal, EOSB'de gerçekleştirilen ATAP Genel Kurul toplantısına katıldı. - ESKİŞEHİR

Rektör Erdal Eskişehir OSB'yi ziyaret etti

Rektör Erdal Eskişehir OSB'yi ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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