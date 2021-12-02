Rektör Erdal Eskişehir OSB'yi ziyaret etti

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (EOSB) bir dizi ziyarette bulundu. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci'nin de yer aldığı ziyaretlerde geçtiğimiz yıllarda temelleri atılan EOSB kuruluşu Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) A. Ş. 'nin Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'ni (ETİM) ziyaret etti.

EOSB'de incelemelerde bulunan Rektör Erdal, ATAP A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç'tan ve Genel Müdür Dr. Sedat Telçeken'den ETİM ve çalışmaları hakkında bilgi aldı. Anadolu Üniversitesi ve ETİM arasında olası iş birliklerinin konuşulduğu ziyaretin ardından Rektör Erdal daha sonra EOSB'de gerçekleştirilen ATAP Genel Kurul toplantısına katıldı.

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