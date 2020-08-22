Rektör Erdal'dan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay'a iade-i ziyaret
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Rektör Erdal'dan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay'a iade-i ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a iade-i ziyarette bulundu.

Rektör Erdal'dan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Atay'a iade-i ziyaret
22.08.2020 13:54 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:04

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Fuat Erdal, T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) Başkanı Doç. Dr. Salim Atay'a iade-i ziyarette bulundu.

Rektör Erdal, ülkemizin kalkınması noktasında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için yeni dönemde T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile gerçekleştirilebilecek olası iş birlikleri hakkında Başkan Atay'a bilgi verdi. Başkan Atay, Anadolu Üniversitesi ile kurulacak iş birliklerinin Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleştirilmesine önemli katkılar sunacağını ifade ederek, Rektör Prof. Dr. Erdal'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim kaya ve Rektör Danışmanı Doç. Dr. Recep Okur'un da yer aldığı ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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