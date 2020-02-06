Rektör Elmacı'ya Eczacılar Odasından ziyaret
Haberler » Güncel » Rektör Elmacı'ya Eczacılar Odasından ziyaret - Haber

Rektör Elmacı'ya Eczacılar Odasından ziyaret

Amasya Eczacılar Odası Başkanı Serkan Zobu ve yönetim kurulu üyeleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

06.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:36
Rektör Elmacı'ya Eczacılar Odasından ziyaret

Eczacılar Odası Başkanı Serkan Zobu ve yönetim kurulu üyeleri, Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Zobu ve beraberindekiler, Rektör Elmacı ile bir süre sohbet edip yeni görevinde başarılar diledi.

Elmacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ileriki dönemlerde Eczacılar Odası ile iş birliğinde yeni projelere imza atmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler