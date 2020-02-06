Rektör Elmacı'ya Eczacılar Odasından ziyaret

06.02.2020 16:36 | Son Güncelleme: 06.02.2020 16:36

Amasya Eczacılar Odası Başkanı Serkan Zobu ve yönetim kurulu üyeleri, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı ziyaret etti.

Zobu ve beraberindekiler, Rektör Elmacı ile bir süre sohbet edip yeni görevinde başarılar diledi.

Elmacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ileriki dönemlerde Eczacılar Odası ile iş birliğinde yeni projelere imza atmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA