Rektör Elmacı'dan İl Müftüsü Durmuş'a ziyaret
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Rektör Elmacı'dan İl Müftüsü Durmuş'a ziyaret

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı makamında ziyaret etti.

Rektör Elmacı'dan İl Müftüsü Durmuş'a ziyaret
10.06.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:37

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ı makamında ziyaret etti.

Müftü Ayvaz ve Rektör Elmacı bir süre sohbet edip ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Rektör Elmacı, özellikle gençlerin manevi yönden gelişmeleri için çalışmalarda bulunduklarını belirterek, "Toplumumuzun manevi ve ahlaki yapısının gelişimi ve korunmasında müftülük hizmetleri büyük önem arz etmektedir. Müftümüze yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Müftü Ayvaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Amasya Üniversitesi ile işbirliği içinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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