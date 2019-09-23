Rektör Elmacı: "Bütün kurumlarla iş birliğini önemsiyoruz"

23.09.2019 13:18

Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı'yı makamında ziyaret ederek, 'hayırlı olsun' dileklerini iletti.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, üniversite olarak tüm kurumlarla iş birliklerini önemsediklerini belirterek, Amasya Güzel Sanatlar Lisesi ile de her türlü ortak çalışmaya ve desteğe açık olduklarını kaydetti.



Amasya Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Korkut Şahin, ziyaret anısına Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı'ya bir de hediye takdim etti. - AMASYA

Kaynak: İHA