Rektör Durmuş'tan Ticaret Borsası'na ziyaret Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ticaret Borsası'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Rektör Durmuş, ticaret borsalarının kentin başta tarım olmak üzere birçok alanda gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

Üniversite bünyesinde kurulacak TEKNOKENT'e ilişkin bilgiler veren Rektör Durmuş, TEKNOKET'lerin üniversitelerin, araştırma kurumlarının ve sanayi kuruluşlarının aynı ortam içerisinde araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri, katma değeri yüksek ürünler ortaya çıkardıkları, birbirleri arasında bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirdikleri; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği organize araştırma ve çalışma merkezleri olduğunu kaydetti.

Üniversite olarak kentin başta eğitim, sanayi, ticaret, kültür, turizm olmak üzere her alanda gelişimine katkı sunmaya hazır olduklarını vurgulayan Rektör Durmuş, "Kurumlarla el ele verildiği zaman üstesinden gelinemeyecek zorluğun olmadığını biliyoruz. Bu anlamda kurumlarımızla işbirliği içerisinde kentin gelişimine her türlü katkıyı sunmaya hazırız." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Başkanı Arif Güneş de kurumlararası işbirliğinin her alanda önemli olacağına dikkati çekti.?

Kaynak: Bültenler