Rektör Demir Uluslararası İş Birliklerini Güçlendirmeye Devam Ediyor

BATMAN (Bültenler) - Enerji ekonomisinde bir dünya markası olan Prof. Dr. Muhammad Shahbaz, Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında da önemli çalışmalar yürütüyor. Yılın Bilim İnsanı ödülüne de layık görülen Shahbaz, Rektör Demir ile bir araya gelerek enerji alanında ihtisaslaşan üniversitemizde yapılabilecek çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Batman'ın bölgesel zenginliklerinin yanı sıra üniversitemizin akademik çalışmalarından da bahseden Rektör Demir, enerji alanında ihtisaslaşan üniversitemizin bölgesel kalkınmaya faydalar sağlayacak önemli projelerinin olduğunu söyledi. Batman Üniversitesinin projelerini ulusal ve uluslararası alanda katma değere dönüştürmek için çalışmalarına hızla devam ettiklerini belirten Prof. Dr. İdris Demir, yapılabilecek her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Görüşmenin ardından Rektör Demir, günün anısına şehrimizin simgesi olan hediyeyi ve üniversitemizin plaketini Prof. Dr. Muhammad Shahbaz'a takdim etti.

Prof. Dr. Muhammad Shahbaz ise 11 Şubat 2022 tarihi saat 11:00'da Batman Üniversitesi personeli ve öğrencileri ile canlı yayınlanacak olan webinarda bir araya gelerek Enerji Ekonomisi üzerine önemli bilgiler verecek.

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