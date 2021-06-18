Rektör Demir, İkinci Öğrenci Kafilesini de Çanakkale ve Ankara'ya uğurladı
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Rektör Demir, İkinci Öğrenci Kafilesini de Çanakkale ve Ankara'ya uğurladı

Rektör Demir, İkinci Öğrenci Kafilesini de Çanakkale ve Ankara'ya uğurladı
Bültenler - Haberler | Güncel

Batman Üniversitesi tarafından öğrencilere yönelik organize edilen "Bürokrasiyi Tanıma ve Tarih Bilinci Oluşturma" programlarının ikincisini düzenlendi.?

Öğrencilerde "Bürokrasiyi Tanıma ve Tarih Bilinci Oluşturma" amacıyla düzenlenen geziye katılan öğrencileri uğurlama törenine konuşan Rektör Demir, "Öğrencilerimiz Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale'ye gidecekler. Öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale'de şehitlerimizi hep beraber yad edeceğiz." dedi.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir tarafından Merkez Kampüs'ten uğurlanan 30 öğrenci, başta Ankara, Çanakkale ve Konya olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Bursa, Aydın, Balıkesir'i ziyaret edecekler.

Batman Üniversitesi olarak başarılı öğrencilerini ödüllendirmeye devam ettiklerini belirten Rektör Demir, "Gönül isterdi ki pandemi bitsin, daha rahat bir imkanda daha fazla sayıda öğrenci ile daha geniş katılımlı daha içerikli daha kapsamlı bir program hatta birkaç program düzenleyelim." dedi.

Rektör Demir konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Aydın, Balıkesir, Çanakkale'ye gidecekler. Öğrencilerimiz ile birlikte Çanakkale'de şehitlerimizi hep beraber yad edeceğiz. Ankara'da millet bahçesini ziyaret edecekler. Bürokrasi daha yakından tanıma imkanı bulacaklar. Öğrencilerimiz bu sayede hem devlet kurumları ile daha yakın temas halinde olacaklar hem de önümüzdeki zaman dilimi içerisinde mezuniyetlerini sonrasında karşılaşacakları ortamları görecekler. Sınavlara, KPSS sınavına ve sonrasında ilgili mülakatları nasıl hazırlanacaklarına dair birinci elden bilgilendirilecekler. Dışişleri Bakanlığını ziyaret edecekler. Bakan Beyin programda değişiklik olmaz ise başka devlet kurumlarını da ziyaret edecekler. Öğrencilerimizin bu çerçevede döndüklerinde almış oldukları bu tecrübeleri diğer öğrenci arkadaşlarıyla paylaşacak ve önümüzdeki zaman dilimi içerisinde daha iyi motive olacaklardır."

Kaynak: Bültenler

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