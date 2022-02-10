Rektör Demir Batman Üniversitesinin Hedeflerini Anlattı

BATMAN (Bültenler) - Rektör Demir söyleşide Batman Üniversitesinde yapılan çalışmaları ve üniversitemizin hedeflerini anlattı.

Rektör Demir: "Önceliğimiz Öğrencilerimiz"

Batman Üniversitesi olarak önceliklerinin öğrenciler olduğunu belirten Rektör Demir, "Ülkesine faydalı, vatanına sahip çıkan ve milli değerlerine bağlı bireyler yetiştirmek bizim asli görevlerimizdendir." dedi. Alanında uzman ve nitelikli akademik kadromuzla bir yandan öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmelerini sağlarken bir yandan da kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetler ile kişisel gelişimlerine destek verdiklerini kaydeden Rektör Demir, öğrencilerle alanında uzman birçok ismi bir araya getirdiklerini söyledi. Rektör Demir sözlerine şöyle devam etti: Geleneksel hale getirmeyi planladığımız Rektör-Öğrenci Buluşmaları ile öğrencilerimizin taleplerini ve şikâyetlerini dinliyor, öğrencilerimizin fikir ve görüşlerini her zaman önemsiyoruz."

Rektör Demir: "Hedeflerimizi Yerine Getirmenin Mutluluğunu Yaşıyoruz"

Batman Üniversitesi rektörü olarak göreve başladıklarında gündem maddelerinin ilkini enerji alanında ihtisaslaşmanın aldığını ve şimdi bu payeyi üniversitemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Prof. Dr. İdris Demir, yoğun çalışmalar sonunda Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında Türkiye'deki 22 pilot üniversite arasına girmeyi başardıklarını belirtti.

Rektör Demir: "Her Alanda İş Birliği Yapıyoruz"

Şehirle bütünleşik bir yapıda çalışmalar sürdürdüklerini anlatan Rektör Demir açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Üniversite-şehir bütünleşmesi kapsamında Kalkınma Ajansları, kurum ve kuruluşlarla yaptığımız projeler sayesinde nitelikli istihdama yönelik çalışmalarımızı tamamladık. Öğrencilerimizin yükseköğrenime teşvik edilmesi amacıyla 'Hayata Dokun' projesini Batman Belediyesi ve Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladık. Bu kapsamda İŞKUR ile imzaladığımız protokol ise İŞKUR Kampüs Kurulması, Etkinlik, Analiz ve Mesleki Eğitim konularında iş birliği protokolü. Nitelikli Eğitimle Nitelikli İstihdam Projesi kapsamında ise 960 kişiye istihdam imkânı sunuyoruz."

Batman Üniversitesinin ulusal ve uluslararası düzeyde birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını anlatan Rektör Demir, Necat Nasıroğlu Proje Yarışmalarının hem ilimiz hem de üniversitemiz için çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Teknoloji çağına uyum sağlayarak yeni fikirlerle teknolojik gelişmelere destek olmaktan ve proje yarışmaları ile geleceğin bilim insanlarını desteklemekten mutluluk duyduklarını ifade eden: Rektör Demir sözlerini şu şekilde sonlandırdı ''17-19 Şubat 2022 tarihlerinde "Dijital Dönüşüm ve Siber Güvenlik" ana temasıyla Uluslararası Bilişim Kongresine ev sahipliği yapacağız. Valilikler, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör ve kamu hastaneleri ile üniversitelerin bilişim profesyonellerinin yanı sıra akademi dünyasından katılımlar olacak. Bilişim Kongresi ile "En İyi Bildiri Ödülü" ve "Yılın En İyi Bilişim Girişimi Ödülü" de verilecek. İlimizin ve üniversitemizin gelişimi için böyle önemli projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz."

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