Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir
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Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir

Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir
Habermetre - Haberler | Toplum

Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştirRektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir.

Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştirRektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz. Prof Dr. Halil İbrahim ZEYBEKREKTÖR

Kaynak: Habermetre

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Rektör Danışmanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Serhat DAĞ'ın kayınbabası vefat etmiştir - Haberler
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