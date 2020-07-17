Rektör Çufalı online söyleşiye katıldı
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Rektör Çufalı online söyleşiye katıldı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Rektör Çufalı online söyleşiye katıldı
17.07.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:22

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Dış Politika Araştırmaları Direktörü ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhittin Ataman ile üniversitemizin instagram hesabı üzerinden '15 Temmuz: Karanlık Geceden Aydınlık Sabaha' isimli söyleşiyi gerçekleştirdi.

Canlı olarak yapılan söyleşide, 15 Temmuz gecesinde hain darbe girişimi ile başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar yaşananlar, darbecilere karşı vatan, millet ve bayrak aşkıyla vatandaşlarımız tarafından verilen destansı mücadele, 15 Temmuz'un ülkemiz ve dünya gündemine olan yansımaları, ekonomik ve siyasi boyutları, toplumsal yaşama olan etkileri günümüzde gelinen sürece ilişkin istişarede bulunuldu.

"Milli İrade Söz Konusu Vatan Olduğunda Gerisinin Teferruat Olduğunu Tüm Dünyaya Bir Kez Daha Göstermiştir"

Söyleşi kapsamında gündeme ilişkin yapılan sohbette 15 Temmuz gecesinde büyük bir travma yaşandığını ifade eden Rektör Çufalı, Demokrasinin bölünmez bütünlüğünü ve siyasi iktidarı hedef alan hain darbe girişiminin Türk milletinin gösterdiği büyük bir cesaretle geri püskürtüldüğünün altını çizerek "Aziz milletimiz o karanlık gecede vatan ve milletin bölünmezliği ve Ay Yıldızlı Bayrağı uğruna tanklara, mermilere göğsünü siper etmiş, vatandaş vatan sevgisi ile tek yürek olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına gölge düşürenlere tarihte eşine rastlanılmayan bir ders vermiştir. Vatanseverler o karanlık, kanlı gecenin sabahına kadar demokrasi ve vatan nöbeti tutarak canı pahasına vatanını savunmuştur. 16 Temmuz sabahında ki Milli irade, söz konusu vatan olduğunda gerisinin teferruat olduğunu bir kez daha tüm dünyaya kanıtlamıştır" diye konuştu. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 15 Temmuz Destanının 4. yıl dönümünde vatanın bağımsızlığı, milli ve manevi varlığı adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu uğurda kanlarını döken kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla selamlıyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

15 Temmuz'un her yönüyle incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğinin konuşulduğu söyleşide, 15 Temmuz'a kadar gelinen süreç dış güçlerin ülke üzerindeki politikaları ve FETÖ terör örgütünün dünya çapındaki yapılanması ile 15 Temmuz'dan alınan dersler üzerinde istişarede bulunuldu.

Söyleşi, ülkemizin bir daha böyle darbe girişimleri yaşamaması temennisi ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlama mesajları ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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