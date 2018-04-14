Rektör Çufalı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, gazetecilerle bir araya geldi.

Çufalı, üniversitenin konuk evinde yaptığı açıklamada, bundan sonraki dönemde daha önce yapılmamış ne varsa bunların üzerinde çalışmak ve yapılanların üzerine bir şeyler eklemek istediklerini söyledi.

Kendisinden önceki rektörlerin üniversiteye çok şey kattığını belirten Çufalı, "Burada işbirliği halinde çalışırsak bunun hem üniversiteye, hem de şehre katkısı olur. Hep birlikte birçok yeni ve güzel işler yapacağız, güzel devam edeceğiz ve hoş seda bırakacağız." diye konuştu.

Çufalı, daha sonra basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.