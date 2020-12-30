Rektör Çufalı 'dan yeni yıl mesajı
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Rektör Çufalı 'dan yeni yıl mesajı

30.12.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:05
Rektör Çufalı 'dan yeni yıl mesajı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, yeni yıl mesajı yayımladı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Mustafa Çufalı, yayımladığı mesajda 2021 yılının insanlık alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini dileyen Çufalı, "2020 yılı gerek ülkemiz, gerek dünya geneli için Yeni Tip Koronavirüs ve Covıd-19 pandemisi gölgesinde zorluklarla geçen bir yıl oldu. İyisi ve kötüsü ile bir yılı daha geride bırakırken tüm insanlık olarak sağlığımızın ne kadar değerli olduğunu, bir kez daha öğrenmiş olduk. Sağlığımıza ve sevdiklerimize daha çok dikkat etmeye başladık. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sağlık çalışanlarımızın fedakar gayretleri ve kurum ve kuruluşlarımla olan birlik ve beraberlik içinde yürütülen ortak çalışmalar ile pandemi sürecini çok iyi yönettik, nitelikli ve kaliteli sağlık prensibimizle koronavirüsle mücadelemiz tüm hızıyla devam etmekte ve 'önce sağlık' misyonuyla geleceğe ve insanlığa hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Tabi ki 2020'de iyi ve sevindirici şeylerde oldu. Üniversitemiz, ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan, bilgi ve teknoloji üreten, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda başarılar hedefleyen bir yönetim anlayışıyla ulusal ve uluslararası birçok başarıya imza attı. Aklın ve bilimin ışığında, katılımcı, şeffaf, hesap verebilir, üretken, düşünce ve ifade özgürlüğünü, bilimsel yaklaşımı, yenilikçiliği, ahlaki kurallara uygunluğu ile kaliteye toplumsal ve bölgesel sorunlara duyarlı bir üniversite kimliğimizle, önümüzdeki süreçte de kararlılıkla büyümeye devam edeceğiz. 2021 yılının insanlık alemine sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesini temenni ediyor, daha sağlıklı günlerde yüz yüze eğitimimize bıraktığımız yerden devam ederek; çok özlediğimiz öğrencilerimizle yeniden bir araya gelmek umuduyla" dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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