Rektör Çufalı, 3 Mart maden şehitlerini andı

02.03.2020 23:46 | Son Güncelleme: 02.03.2020 23:46

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, 3 Mart 1992 grizu faciasının yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.



Rektör Çufalı, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak Kozlu TTK müessesesindeki taş kömürü maden ocağında grizu patlamaları sonucu meydana gelen kazada, maalesef 263 madencimizi şehit verdik. Dünya'da ve ülkemizde kömür madenciliğinin en büyük felaketlerinden biri sayılan bu acı olayın üzerinden tam 28 yıl geçti. Şehrimizi ve ülkemizi yasa boğan bu facia dün olduğu gibi bugün de yüreğimizi yakmaktadır. Ülkemizin bu tür acı olayları bir daha yaşamaması temennisiyle, yerin metrelerce altında alın teri dökerek ekmeğini kazanmaya çalışırken şehit düşen tüm madencilerimizi rahmetle anıyor, aileleri ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA