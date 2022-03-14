Rektör Çomaklı, yıllık yayın sayıları 1'den 5'e kadar olan akademisyenlerle buluştu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hem elde edilen başarıları kutlamak hem de istişare kültürüne katkı sunmak amacıyla düzenlediği ve geleneksel hale gelen buluşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Bu kapsamda yönetimiyle birlikte Konukevi 1'de; SCIE, SSCI ve A&HCI alanlarında yıllık yayın sayıları 1'den 5'e kadar olan öğretim üyeleriyle bir araya gelen Rektör Çomaklı; üniversitenin marka değerine, bilinirliğine ve uluslararasılaşma misyonuna yönelik göstermiş oldukları katkılardan dolayı teşekkür ederek yapmış oldukları çalışmaların Atatürk Üniversitesi için oldukça önemli olduğuna vurgu yaptı.

Araştırma Üniversitesi unvanının avantajlarından sonuna kadar yararlanacaklarını, çıktılarını ise üniversite ve toplumun hizmetine sunacaklarını ifade eden Rektör Çomaklı, saygın sıralama kuruluşlarının yayımladıkları listelerde üniversitenin üst sıralarda yer almasına destek olan akademisyenleri tebrik ederek şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de bir ve beraber şekilde çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Rektör Çomaklı: "İç ve Dış Tüm Paydaşlarımızla Bir Araya Gelmeye Devam Ediyoruz"

Ülke yükseköğretiminin en geniş akademik kadrosuna sahip olduklarını belirten Rektör Çomaklı, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu durum bizlere hem büyük bir tecrübenin hem de önemli bir bilgi birikimin varlığını gösteriyor. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren istişare kültürüne uygun şekilde hareket ederek iç ve dış tüm paydaşlarımızla bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bu yıl da başlatmış olduğumuz öğretim üyeleriyle buluşma programlarımız kapsamında hem elde edilen başarıları kutlamak hem de fakülteler arasında multidisipliner anlamda çalışmalara imza atabilecek akademisyenlerin birbirlerini daha yakından tanımalarını arzuluyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde yapılan çalışmalarla ortaya çıkacak olan enerjinin sadece üniversitemize değil şehrimize ve ülkemize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyor, bu vesileyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğumuz öğretim üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyoruz."

Program; katılımcılardan gelen soru, öneri ve temennilerin alınması ve karşılıklı olarak değerlendirmelerde bulunulmasıyla sona erdi. - ERZURUM