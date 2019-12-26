Rektör Çomaklı, Yedi Hilal Derneği hanımlar birimi ile bir araya geldi

26.12.2019 14:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 14:50

Medeniyetimizin değerlerini esas alan, ahlaki değerleri gelişmiş, hür fikirli, vicdan sahibi, birikimli ve donanımlı nesiller yetiştirmek, yetişen bu nesille toplumda bu özelliklerin kalıcı bir şekilde tesis edilmesini ve yaşatılmasını sağlamak amacıyla 2012 yılında İstanbul merkezli kurulan Yedi Hilal Derneğinin Erzurum Hanımlar birimi üyeleri Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti.



Atatürk Üniversitesi öğrenci ve mensuplarının da aralarında bulunduğu Hanımlar Birimi üyeleri, Rektör Çomaklı'ya dernek ve birim hakkında bilgi verdiler. Toplumun her kesiminde fikir ve inanç yapısıyla gündemi iyi tahlil edebilen, ilmi açıdan donanımlı, kültürel ve sanatsal birikime sahip, İslami kimliğiyle örnek niteliğinde olan hanımların gelişimine katkı sağlama amacıyla hareket edildiğini söyleyen birim üyeleri, Rektör Çomaklı'ya misafirperverliği için teşekkür ederek gerçekleştirilen çalışmalarda destek istediler.



"Üniversiteli Hanımlar, Ülkemizin Geleceği Açısından Önem Arz Ediyor"



Yedi Hilal Derneği Hanımlar Biriminin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, manevi donanımı yüksek bununla birlikte rahatça inisiyatif alabilen ve kendi medeniyetinin farkında bir genç neslin öncüleri olacak Yedi Hilal'in üniversiteli hanımlarının faaliyetlerinin, ülkemizin geleceği açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.



Atatürk Üniversitesinin, gençlerle beraber hizmet eden ve hareket halinde olan tüm STK'larla iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Rektör Çomaklı, "Biz gençlerle birlikte, gençleri ilgilendiren meselelerle yoğunlaşarak çözüm odaklı çalışan bir üniversiteyiz. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun tüm öğrencilerimiz bizim için değerlidir. Ailelerin bizlere emaneti olan öğrencilerimizin her anlamda sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Bu anlamda faaliyetleriyle bize destek veren Yedi Hilal Derneği nezdinde tüm STK'lara teşekkür ederim" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA