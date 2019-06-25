Rektör Çomaklı'ya ziyaretler
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Muslu, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'yı ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Ramazan Muslu, Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya başarılar diledi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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