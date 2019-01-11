Rektör Çomaklı'ya Ziyaretler

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı'ya ziyarette bulundu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi Başkanı Cafer Eşen ve Başkan Vekili Rıdvan Sert ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretler ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyaretlerde ziyaretçiler Prof. Dr. Çomaklı'ya hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA