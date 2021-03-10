Rektör Çomaklı, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi
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Rektör Çomaklı, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi

10.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 10.03.2021 10:57
Rektör Çomaklı, Vali Okay Memiş ile bir araya geldi

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Nezaket ziyaretinde bulunan Okay Memiş'i üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, istişare kültürüne gösterdiği katkıdan dolayı kendisine teşekkür ederek üniversite bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi (DAG) başta olmak üzere Atatürk Üniversitesinin vizyonuna uygun birçok çalışmayı sorunsuz bir şekilde yürüttüklerini vurgulayan Prof. Dr. Çomaklı, bu kapsamda üniversitenin Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesine uygun, Erzurum'a ve bölgesine katma değer taşıyan birçok projenin tüm mensuplar ile birlikte ürettiklerini dile getirdi.

Erzurum'a, bölgesine ve çevre ülkelere kattığı değerle oldukça önemli bir konumda bulunan Atatürk Üniversitesinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini ifade eden Vali Okay Memiş, bu kapsamda Rektör Çomaklı nezdinde tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür ederek yapılan her türlü çalışmanın destekçisi olacaklarını söyledi.

Erzurum Valiliği olarak kurumlar arası iş birliklerine önem verdiklerini hatırlatan Vali Memiş, şehir haklı için ortak projeler üretmenin birlik ve beraberliği pekiştireceğini aktardı.

Ziyaret iyi niyet temennileriyle son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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