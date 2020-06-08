Rektör Çomaklı, üniversiteli adaylarıyla bir araya geldi
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Rektör Çomaklı, üniversiteli adaylarıyla bir araya geldi

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri programına katıldı.

Rektör Çomaklı, üniversiteli adaylarıyla bir araya geldi
08.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:43

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve YouTube üzerinden canlı yayınlanan Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri programına katıldı.

Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi moderatörlüğünde gerçekleşen programda Rektör Prof. Dr. Çomaklı, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Her gün bir üniversite rektörü ve üniversite öğrencisi adaylarının katıldıkları Benim Tercihim Çevrimiçi Üniversite Tanıtım Günleri programında öğrenciler ile bir araya gelen Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesi hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin dört bir yanından binlerce üniversite öğrencisi adayının konuk ve izleyici olarak yer aldıkları programda Rektör Çomaklı, öğrencilerin üniversite hakkında merak ettikleri konuları ele aldı.

Atatürk Üniversitesinin öne çıkan programlarından detaylı bir şekilde bahseden Rektör Çomaklı, üniversitede 2020-2021 eğitim-öğretim yılında yeni açılacak programları da açıkladı.

Üniversitenin barınma ve burs imkanlarından, Erasmus ve benzeri değişim programlarına, teknolojik imkanlarından, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine kadar birçok konuya değinen Prof. Dr. Çomaklı, üniversite adaylarını 500 bine yaklaşan öğrenci sayısıyla Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesi ailesine katılmaya davet etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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