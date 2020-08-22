Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen misafirlerini pandemi kuralları eşliğinde kabul etti.

Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti
22.08.2020 10:50 | Son Güncelleme: 22.08.2020 10:58

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ömer Çomaklı, hayırlı olsun dileklerini iletmek üzere gelen misafirlerini pandemi kuralları eşliğinde kabul etti.

Atatürk Üniversitesi mensupları başta olmak üzere şehrin mülki, idari, askeri ve yargı erkanını, kamu kurum yöneticilerini, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini, öğrencileri ve vatandaşları Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde yer alan Erzurum Evinde (Taş Bina) ağırlayan Rektör Çomaklı, kendisine gösterilen teveccühten dolayı onur duyduğunu söyledi.

Mutluluğun paylaşıldıkça çoğaldığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, bu ve benzeri ziyaretlerin ikili ilişkileri güçlendirdiğine dikkat çekerek, bu vesileyle iç ve dış paydaşlarla daha da kuvvetli ilişkiler kurulduğunun altını çizdi. Ayrım yapmaksızın, üniversite mensuplarının tamamıyla Atatürk Üniversitesinin gelişmesi ve ilerlemesi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışacaklarını aktaran Rektör Çomaklı, görevinin ilk döneminde olduğu gibi ikinci döneminde de ortak akıl arayışlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi ışığında tamamlanan projelerin yanı sıra devam eden ve yeni tasarlanan projeler ile üniversiteyi hak ettiği konuma taşımak adına var güçleriyle çalışacaklarını vurgulayan Rektör Çomaklı, hayırlı olsun ziyaretine gelerek tebriklerini ileten tüm misafirlere teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatih Portakal, doğal gaz keşfine 'Hayırlı olsun' deyip sorularını peş peşe sıraladı Medya
Fatih Portakal, doğal gaz keşfine "Hayırlı olsun" deyip sorularını peş peşe sıraladı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi Ekonomi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor?' sorusunu sordu Magazin
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor?" sorusunu sordu
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi Ekonomi
Doğal gazdan sonra sıra petrolde! 5 ilimizde arama çalışmaları için ruhsat verildi
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti 3. Sayfa
Parktaki ağaçlara kadın iç çamaşırı asılması vatandaşların tepkisi çekti
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Namazını yarıda bırakan vatandaş, bayılan genci böyle yakaladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Koronavirüsün bulaşma şansı sıfıra indirgenebilir mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
Suriyeli terzi, iş yerinin önüne astığı tabela ile Türkiye'ye teşekkür etti
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekil, doğal gaz keşfine inanmadı: Milletimizle alay etmeyin
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
Oyuncu Hande Ataizi, tatilde sevgilisiyle tartıştı
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
İkinci el araç fiyatlarındaki artış nedeniyle vatandaşlar hasarlı araçlara yöneldi: Yüzde 35 daha ucuz
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Çuvalda uyurken bulunan 15 yaşındaki çocuğun hikayesi yürek burktu
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Telefon çalan zanlı, duyanları hayrete düşürdü: Cezalar bizi yıldıramaz ancak yıpratır
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
Yetişkin film yıldızı Johnny Sins, en çok beğendiği Türkçe şarkıyı takipçileriyle paylaştı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
İşte Karadeniz'de bulunan doğal gaz keşfine ilişkin tüm Türkiye'nin merak ettiği 5 soru ve yanıtı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Silifkeliler, Cumhurbaşkanı'nın müjdesini davul eşliğinde göbek atarak kutladı
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Beşiktaş, Güven Yalçın karşılığında Jahovic'i transfer etmeyi planlıyor
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Hülya Avşar Beşiktaş için verdiği bağış sözünü tuttu
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, 'Sürpriz yapacağım' diyerek götürülmüş
Kocası tarafından öldürülmüştü! Ölümüne, "Sürpriz yapacağım" diyerek götürülmüş
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Doğal gaz keşfi ile enerji piyasasındaki roller değişiyor! Türkiye, transit değil merkez ülke olacak
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
Yolun karşısına geçmeye çalışan adama minibüs çarptı: 1 ölü
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
320 milyar metreküplük doğal gaz keşfiyle 105 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kalacak
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Uçan tekmeli saldırıya uğrayan genç kız konuştu: Boğazımı sıkıp öldürmeye çalıştı
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Angela Merkel Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Fatih Bakan Enerji Doğalgaz
Şu an buradasınız: Rektör Çomaklı tebrikleri kabul etti - Erzurum
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 11:25:01. #1.14#
title