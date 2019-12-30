Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle bir araya geldi

30.12.2019 16:19 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:24

Hafta sonunu bir takım gezi ve ziyaretlerle değerlendiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz ile birlikte çeşitli sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.



Ziyaretler kapsamında Rektör Çomaklı, Hayrat Vakfı Erzurum Şube Başkanı Emre Ayyıldız ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube Başkanı Hanifi İspirli'nin misafiri oldu.



Erzurum'un bölgesel ve ulusal anlamda kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirdiği STK ziyaretlerine devam eden Rektör Çomaklı, STK temsilcileriyle birlikte kardeşlik ruhuyla şehre hizmet etme arzusu taşıdıklarını söyledi. Atatürk Üniversitesini bilgi birikimi ve tecrübe açısından şehrin lokomotifi olduğunu aktaran Rektör Çomaklı, bilginin toplum nezdinde yararlı hizmetlere dönüştürülmesi için STK'lar ile var olan iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



Rektör Çomaklı, "Şehrimizde Milli ve manevi değerlerimizi yayma, yaşatma ve imar etme gayesiyle hareket eden Hayrat Vakfı ile kuruluş hikayesinin özünde Türkçeye, edebiyata, kültüre adanmışlık ve ülkemize bu kıymetler üzerinden hizmete etme gayreti olan Türkiye Yazarlar Birliği yöneticileriyle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni Nesil Üniversite anlayışının benimsenmesi için çıktığımız yolda STK, vakıflar, iş dünyası, dernekler vb. kuruluşlarla gerçekleştirilen iş birlikleri sayesinde başarı sağlanabilir. Toplumumuza yol gösteren kurumların başında STK'lar gelmektedir. Üniversitemizdeki 80 bin örgün öğretim öğrencimize temas edebilmek için STK'lara ihtiyacımız var. Ülkemizin gerçekleştirdiği Milli Teknoloji Hamlesine tüm kurumlar olarak destek vermeliyiz. Geleceğimizin inşası ve her konuda bağımsız bir Türkiye için kendi geliştirdiğimiz teknolojik ürünlere ihtiyacımız var. Bunun için de çalışmalarımızı el birliğiyle gerçekleştirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Çomaklı, Hayrat Vakfı ve Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şube başkanları ile yöneticilerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA