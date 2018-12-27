Rektör Çomaklı: "Örnek Bir Üniversite Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı fakülte, yüksekokul bölüm ve birim ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Ziyaretler kapsamında, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ile Türk Müsikisi Devlet Konservatuvarında incelemelerde bulunan Rektör Çomaklı, birim yöneticileri ve akademisyenlerle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Atatürk Üniversitesinin Erzurum'un marka değeri ile gelişimine önemli ölçüde katkı sağladığını belirten Rektör Çomaklı, bu sorumluluğun bilincinde olarak sosyal ve bilimsel projeler hazırladıklarını söyledi. 2018-2019 güz yarıyılında öğrencilerin, akademisyenlerin ve çalışanların; öğrenim, öğretim, çalışma ve yaşam kalitelerini üst seviyeye çıkartmak için projeler hazırladıklarını ifade eden Çomaklı, disiplinlerarası iş birlikleri yaparak birimlerin birbirleriyle daha sağlıklı iletişim kurmalarını önemsediklerini belirtti.

Atatürk Üniversitesinin kuruluşundan bu yana toplumun gelişimine katkı sağlamayı kendine misyon edindiğini ifade eden Prof. Dr. Çomaklı bir araya geldiği akademisyenlere ve idari personele yönelik yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Üniversitemizde başlattığımız Yeni Nesil Üniversite Projesini devam ettirerek, bu misyonu daha da ilerletmeyi hedefliyoruz. Modern çağa uyum sağlayan bir üniversite olarak bilim ve teknolojinin yerinde ve doğru kullanımıyla daha yaşanılabilir bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında en büyük destekçimiz sizlersiniz. Üniversitemiz örnek bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA