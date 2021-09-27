Rektör Çomaklı öğrencileri kendi evlatları gibi bağırlarına bastıklarını açıkladı - Haberler
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Rektör Çomaklı öğrencileri kendi evlatları gibi bağırlarına bastıklarını açıkladı

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Rektör Çomaklı öğrencileri kendi evlatları gibi bağırlarına bastıklarını açıkladı

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni akademik dönemin başlamasından dolayı öğrenci velilerine seslenerek öğrencileri kendi evlatları gibi bağırlarına basma sorumluluğunda olduklarını bildirdi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yeni akademik dönemin başlamasından dolayı öğrenci velilerine seslenerek öğrencileri kendi evlatları gibi bağırlarına basma sorumluluğunda olduklarını bildirdi.

Çomaklı, yayımladığı mesajında, Atatürk Üniversitesinin eğitimden sanata, spordan eğlenceye kadar öğrencisine her türlü imkanı sunduğunu belirtti.

Üniversitelerinin geniş, seçkin, akademik ve idari kadrosu ile bilimsel anlamda yeni nesil üniversite olduğunu her fırsatta ispat ettiğinin altını çizen Çomaklı, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz öğrenci odaklı yapılanması ile geleceğin ilerici, donanımlı ve her anlamda yetişmiş insanını inşa etmenin bilinci ile eğitim ve öğretimi aynı oranda önemsemektedir. Çağı yakalamış derslikleri ve sosyal alanları ile hem kaliteli eğitim imkanlarını yükseltmiş hem de boş vakit pratiklerine olması gereken standarttı getirmiştir. Atatürk Üniversitesi sosyal bir kurum olarak da üzerine düşeni yapmaktadır, öğrencinin barınma, yeme içme ve ulaşım ihtiyaçlarını kampüsten çıkmadan giderebilme imkanına sahiptir."

Çomaklı, öğrenci velilerine de seslenerek çocuklarını kendi evlatları olarak bağırlarına basmanın sorumluluğu içerisinde olduklarını vurgulayarak, üniversite bünyesinde özellikle salgın koşullarına azami dikkat ederek aşı, hijyen ve mesafenin gerekliliklerini yerine getirdiklerini aktardı.

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri
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