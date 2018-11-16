Rektör Çomaklı'nın Mardin Ziyaretleri

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Törenleri kapsamında Diyarbakır ve Batman'ın ardından Mardin'de de ziyaretlerini sürdürdü. Prof. Dr. Çomaklı, Mardin'de hem Açıköğretim öğrencileri ve mezunlarıyla bir araya gelirken hem de Mardin Valisi Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, kendilerine gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı Vali Mustafa Yaman'a teşekkürlerini ileterek burada bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Ardından Rektör Prof. Dr. Çomaklı, Mardin Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk'ü ziyaret etti. Ziyarette İl Müdürü Efetürk, Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya hediye olarak Türk bayrağı tablosu ve Kuran-ı Kerim takdim etti.

Rektör Çomaklı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'yı da ziyaret etti. Prof. Dr. Çomaklı, Açıköğretim Sistemi Başarı Belgeleri Takdim Töreni için gösterdikleri ev sahipliğinden dolayı Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR