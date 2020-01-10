Rektör Çomaklı'nın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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Rektör Çomaklı'nın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:42
Rektör Çomaklı'nın Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan , Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Gazetecilerin zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi;


"Zor şartlar altında, gece gündüz demeden, canını dişine takarak ülkemizde ve dünyada gerçekleşen olayları milletimize duyurarak milletimizin gözü ve kulağı olan siz gazetecilerimizin Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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