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Rektör Çomaklı'nın acı günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu.

18.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:10
Rektör Çomaklı'nın acı günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Baba Çomaklı'nın cenaze namazı yarın (19 Mart 2020) saat 13: 00'te Aşkale Merkez Camiinde kılındıktan sonra Çomoğlu Mezrasında defnedileceği belirtildi.

Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, e-posta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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