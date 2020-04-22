Rektör Çomaklı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı
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23 Nisan, Çomaklı, Yaşam

Rektör Çomaklı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

22.04.2020 15:07 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:07
Rektör Çomaklı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bundan tam yüz yıl önce, 23 Nisan 1920 tarihinde kurulması, yüce milletimizin, kadın, erkek, genç, yaşlı demeden bir bütün halinde, omuz omuza vererek giriştiği destansı istiklal ve istikbal mücadelesinin en önemli dönem noktalarından birini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." esası üzerine kurulan ilk Meclis, milli iradeyi hakim kılarak vatanımızı işgal etmeye kalkışanlara karşı dur demek için varını yoğunu ortaya koymuştur. Bütün yokluklara rağmen ecdadımızın vatan toprakları uğruna canı, inancı ve fedakarlığıyla giriştiği mücadele, İstiklal Harbi'nin zaferle sonuçlanmasını sağlamış ve nihayetinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Bu bağlamda milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bizler için bağımsızlık ruhumuzun, birlik oluşumuzun ve yokluklara rağmen inanç ve fedakarlıklarla neler yapabileceğimizin timsalidir. Nitekim Türkiye Büyük Millet Meclisi ve yüce milletimizin bu emsalsiz seferberliği ve zaferi, başka milletlerin bağımsızlık çabalarına örnek olacak kadar dünya tarihinde müstesna bir yer edinmiştir. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurulduğu günden bu zamana kadar demokrasiye sahip çıkmış ve 15 Temmuz gibi kırılma anlarında da milli iradeye halel getirmemiştir. Öte yandan bu kadar önemli ve anlamlı bir günün çocuklarımıza armağan edilmesi ise, Türk milletinin, geleceği olan çocuklara verdiği değerin en somut göstergelerinden biridir. Kuşkusuz Türkiye Cumhuriyeti'ni 2023 ve 2071 hedeflerine ulaştıracak güç, istikbalimizi inşa edecek olan çocuklarımız ve gençlerimizdir. Onların, ilk Meclisimizin ruhuna sahip çıkarak büyük başarılara imza atacaklarına dair inancım tam. 100'üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ilk mecliste yer alarak İstiklal Harbi'nin kazanılmasında büyük emekleri olan tüm milletvekillerini rahmet ve minnetle anıyorum. Ayrıca çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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