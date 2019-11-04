Rektör Çomaklı, İlim Yayma Cemiyeti'nin konuğu oldu

04.11.2019 11:10

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, üniversite ile sanayi iş birliği çerçevesinde yürüttüğü Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.



Bu kapsamda Rektör Çomaklı ve Genel Sekreter Doç. Dr. Şendoğan Karagöz, İlim Yayma Cemiyeti Erzurum İl Temsilciliğinin konuğu oldu.



Rektör Çomaklı, İlim Yayma Cemiyeti Erzurum İl Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda Dernek Başkanı Dr. Mehmet Meral ve yönetimi ile bir araya gelerek çeşitli konularda istişarelerde bulundu.



Üniversite-STK iş birliğinin, üniversitelerdeki bilgi birikiminin topluma aktarılarak faydaya dönüşmesine katkıda bulunma amacı taşıdığına vurgu yapan Rektör Çomaklı, "Üniversitelerin temel görevi bir yandan eğitim-öğretim hizmetleri vermek, diğer yandan da temel ve uygulamalı alanlarda araştırma yapmaktır. Yapılan araştırmaların temel amacı ise bilgi üretilmesi ve mevcut bilgilere yenilerinin katılmasıdır. Üniversiteler bir yandan eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürüp diğer yandan da toplumun ihtiyaç duyacağı alanlarda bilgi üretmeye çalışmaktadır. Bizde bu vizyon çerçevesinde STK ziyaretlerine büyük önem veriyoruz" diye konuştu.



"Yeni fikir ve ürünlerin ortaya çıkarıldığı bir üniversite olarak, potansiyelimizi halka yansıtmak istiyoruz" diyen Rektör Çomaklı, ortak projeler yaparak toplum yararına işler üretmek için STK'lara daima önem verdiklerini söyledi. Bu bağlamda kendilerini ağırlayarak istişare kültürüne katkı sunan İlim Yayma Cemiyeti Erzurum İl Temsilcisi Dr. Mehmet Meral ve yönetimine teşekkür etti.



Rektör Çomaklı ve Genel Sekreter Karagöz'ü il temsilciliğinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dr. Mehmet Meral, öğrencilerimizin topluma faydalı birer birey olmaları için Atatürk Üniversitesi ile daima iş birliği içerisinde olacaklarını belirterek, bu konuda çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını söyledi.



Erzurum'un faydası açısından, Rektör Çomaklı döneminde sıklaşan Üniversite-STK buluşmalarının devam etmesi gerektiğini ifade eden Başkan Meral, ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA