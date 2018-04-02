Rektör Çomaklı Güneş Vakfının Konuğu Oldu

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Güneş Vakfını ziyaret etti. 'Üniversite-Toplum Buluşması' misyonu çerçevesinde dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden ve görüşmeler gerçekleştiren Rektör Çomaklı, Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan ve yönetimiyle bir araya geldi.

Tarihimize yabancı olmayan, milletiyle ve değerleriyle yetişmiş, üzerinde yaşadığımız vatanın bütünlüğünü tartışılmaz değer olarak kabul eden gençlerin yetişmesine katkı sunan Güneş Vakfının çalışmalarını yakından takip ettiğini dile getiren Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Üniversite-Toplum Buluşması neticesinde ilmi, teknik, fen ve sosyal alanlardaki araştırmaları teşvik etmek; yurt içi ve uluslararası seminer, panel, sempozyum, konferans, kongre ve benzeri faaliyetleri düzenlemek ve izlemek, ortak çalışmalar için ihtisas komisyonları ve araştırma enstitüleri kurmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretler üniversitemize değer katacaktır. Türk Dünyası ile Türkiye'nin bağlarının geliştirilmesi, güçlendirilmesini sağlamak, sosyal, kültürel ve mesleki alanda ilerlemeyi hızlandırmak için teknik hizmetleri ve teknolojik gelişmeleri izleyerek ülkemize faydalı projeler üretmek amacıyla hareket eden Güneş Vakfını tebrik ediyorum. Bu idealler doğrultusunda faaliyetlerini yürüten Vakıf Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan'ı ve yönetimi kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın gerçekleştirdiği istişare ziyaretlerinin kurum ve kuruluşların kendi aralarındaki iletişime katkı sağladığını belirten Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alparslan Ceylan, ortak akıl için yapılan bu görüşmelerin, şehrimiz ve bölgemiz için oldukça önemli olduğunu belirtti. Rektör Çomaklı'nın atmış olduğu bu adım vesilesiyle hem üniversitenin kapılarını toplumun her kesimine açtığını hem de açılan bu kapılardan herkesin girmesine imkan tanıdığını dile getiren Başkan Ceylan: "Güneş Vakfının yaptığı projeler meyvesini vermeye başlamış "Güneş Doğudan Doğar" sloganımız artık Türk dünyasında da kabul görmüş ve vakfımız Türk Dünyası platformunun bir parçası olmuştur. Temel amacımız olan Erzurum'u Türk Dünyasının kültür merkezi kılmak yolunda büyük adımlar atan vakfımıza desteklerinden dolayı şahsım ve yönetim kurulu adına Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - ERZURUM