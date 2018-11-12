Rektör Çomaklı Diyarbakır, Batman ve Mardin'de Açıköğretim Öğrencileri ile Buluşuyor

Anadolu Üniversitesi kuruluşunun 60'ıncı yılında Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle buluşmaya ve başarı belgelerini bulundukları illerde düzenledikleri törenlerle takdim etmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 14-15 Kasım tarihlerinde Diyarbakır, Batman ve Mardin'de düzenlenecek "Başarı Belgesi Törenleri"nde aynı zamanda bir ilk yaşanacak. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, görevi devralmasının ardından ilk kez Açıköğretim Sisteminin başarılı öğrencileriyle bir araya gelerek bölüm birincilerine başarı belgelerini takdim edecek. Rektör Çomaklı'nın katılımıyla farklı illerde gerçekleşecek bu törenlerde, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin dekanlarının yanı sıra öğretim elemanları da yer alacak.

"Bugüne kadar başarı belgesi töreni kapsamında 50 etkinlik düzenlendi"

Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim Sistemi aracılığıyla bugüne kadar ulusal ve uluslararası olmak üzere başarı belgesi töreni kapsamında 50 etkinliğe imza atıldı. Düzenlenen bu buluşmalar öğrencilerin, üniversiteye olan aidiyetlik duygularını arttırmanın yanı sıra yüz yüze görüşme imkanı sayesinde de sorunlarını ve önerilerini birebir paylaşma fırsatı da tanıyor. Etkinlikler ayrıca sadece öğrenciler açısından değil, öğretim elemanlarının da öğrencilerle bir araya gelerek motivasyonlarına katkı sağlaması bakımından da önem taşıyor. - ESKİŞEHİR