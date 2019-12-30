Rektör Çomaklı'dan yeni yıl mesajı

30.12.2019 15:58 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:03

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Rektör Çomaklı, yayımladığı mesajda, "2020 yılının ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücümüzle çalıştığımız, ürettiğimiz ve 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaştığımız bereketli bir yıl olmasını dilerim" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA