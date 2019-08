Rektör Çomaklı'dan öğrencilere öneri ve tavsiyeler

19.08.2019 17:03

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, öğrencilere hem yaşama hem de öğrenim yaşamlarına dönük öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerin yanı sıra aileleri de ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Rektörlük Ofisi Toplantı Salonunda basın mensuplarına açıklama yapan Çomaklı, öğrencilerin yeni yaşantılarında 'üniversiteli genç' olarak çeşitli sorumluluklar üstlendiklerini ifade ederek ailelerin de beklentilerini dikkate alarak öncelikle bir baba daha sonra bir hoca ve en sonunda bir Rektör olarak tavsiyelerde bulunmak istediğini belirtti.

Öğrencilerin dikkat etmesi gerekenler

Rektör Çomaklı, öğrencileri dikkat edilmesi gereken önemli konularda uyardı. Çomaklı tarafından yapılan açıklamada "Öncelikle devletimizin resmi kurumlarından izin almadan kurulmuş, yasal olmayan öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu ve apart tabir edilen yerlerde kalmayınız. Lütfen öncelikle böylesi yerlerden 2017/10090 sayılı Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliğine göre izin durumlarını sorunuz ve belge isteyiniz. Ev tutarken öncelikle daha önceden bilgi sahibi olduğunuz kişileri tercih ediniz. Kiralık ev sözleşmesini dikkatlice okuyunuz, yetkili olmayan kişilere kaparo ya da imzalı evrak vermeyiniz. Terör örgütlerinin en çok ilgi gösterdiği grupların başında üniversite öğrencileri gelmektedir. Bu yüzden konaklama, beslenme, sosyal ihtiyaçlarının karşılanması ve eğitim hazırlıklarına yardım etme bahanesiyle sizlere yaklaşanlara karşı dikkatli olunuz. Böylesi kişi ya da kurumların öncelikle devlet kurumlarına olan kayıtlarını sorunuz ve belge isteyiniz. Her türlü illegal yapı ve yapılanmalardan uzak durunuz. Unutmayalım ki Türk devleti ve milletine düşman olanlar aslında hepimizin ortak düşmanıdır. Uyuşturucu ve benzeri madde tacirleri de hedef kitle olarak üniversite öğrencilerini seçmektedir. Bu yüzden eğlence adı altında farklı ortamlarda böylesi zehir satıcıları sizleri hedef alabilir. 'Bir kere denemekten bir şey olmaz, 'İnsanı çok rahatlatıyor', 'Çocuk musun sen dene bir kere', 'Hiçbir zararı yok bağımlılık yapmaz' şeklinde sizlere yaklaşan kişiler ve yakın arkadaşlarınız kesinlikle iyi niyetli değildir. Sağlığınızı olumsuz etkileyecek alışkanlıklar edinmenize neden olabilecek yerlerden uzak durunuz. Kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, doğum tarihi gibi önemli bilgilerinizi gizli tutunuz. İnsanları çok iyi tanımadan ve güven ortamı oluşturmadan yakınlık kurmayınız. Burs adı altında sizlere yardımcı olmak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşların kimler olduğuna dikkat ediniz. İlerleyen süreçlerde yasal sorunlar ile karşılaşmamak için resmi teyidi olmayan ödemeleri almayınız. Yeni geldiğiniz bir yaşam alanında çok önceden tanımadığınız kişilere kefil olmayınız. Onlar adına bir başka kişi ya da kuruma sözlü-yazılı beyanatta bulunmayınız" dedi.

"Kampüste sunulan olanakları iyi değerlendirin"

Öğrencilerden eğitim hayatlarını planlamalarını isteyen Rektör Çomaklı, öğrencilere kampüste sunulan imkanlardan da yararlanmaları konusunda tavsiyelerde bulundu. Rektör Çomaklı, "Kariyer planlamasını çok erken yapmış biri olarak size önerim; birinci sınıftan itibaren kariyer planınızı yapmanızdır. Okulumuzdaki çeşitli projelerde görev alarak ekip çalışmasına alışınız. Derslerinize devam ediniz. Hocalarınızı dikkatli dinleyin ve derse katılım gösterin. Dersi derste öğrenen biri olarak bunun faydasını kariyerim boyunca çok gördüm. Siz gençlerin sosyal faaliyetlere katılması çeşitli etkinler içerisinde yer alması hepimizin isteğidir. Bunu yaparken özellikle üniversitemizde bulunan ve çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren öğrenci kulüplerini tercih etmenizi, buralarda yapılan etkinliklere katılmanızı öneriyorum. Anadolu Üniversitesinin kampüsü 24 saat sizlere açıktır. Güvenli Kampüs Uygulaması ile dizayn edilmiş yerleşkemizi gezmenizi ve yakından tanımanızı çok arzu ederim. Botanik bahçesini, parklarımızı ve Cumhuriyet Müzemizi tanıdıkça okulumuzu daha çok seveceğinizden eminim. Çok zengin olanaklara sahip üniversite kütüphanemizi mutlaka kullanın. Eğitim-öğretim döneminde 7/24 açık olan kütüphanemizde akşam saatlerinde servis edilen ikramlarımızdan da mutlaka tadınız. Hafta sonu da gelmeyi unutmayınız. Üniversitemizde hemen hemen her hafta bilimsel bir toplantı, seminer, panel ve sempozyum gibi etkinlikler yapılmaktadır. Mutlaka bu etkinlere katılınız ve bilim insanları ile iletişime geçiniz. Üniversitemizde çok sık gerçekleştirilen sanat ve müzik etkinlerine ücretsiz katılabilir, kampüs sinema ve tiyatrosundan yararlanabilirsiniz. Üniversitemiz web sayfasından bu etkinleri takip etmenizi öneririm. Üniversitemizde öğrencilerimizin spor yapma ve fiziksel aktivite olanakları çok gelişmiştir. Kapalı ve açık spor alanları, yüzme havuzu, tenis kortları, koşu alanları gibi olanaklardan yararlanınız ve lütfen bir spor branşı ile derinlemesine ilgileniniz" ifadelerini kullandı.

"Ulusal ve uluslararası eğitim programlarından faydalanın"

Öğrencilerden hem ulusal hem de uluslararası çeşitli eğitim programlarına katılarak kişisel gelişimlerine katkı sağlamalarını isteyen Anadolu Üniversitesi Rektörü Çomaklı, bu programlar hakkında da bilgi verdi. Çomaklı, "Bilimsel Araştırma Projelerine (BAP) siz öğrencilerimiz hocaları nezaretinde katılabilir ve proje kapsamında yurtdışına çıkabilirsiniz. Özgeçmişinize katkı sağlayacak bu tür çalışmaları lütfen takip ediniz ve katılınız. Girişimci öğrencilerimiz için Anaç Ön Kuluçka Merkezinde yürütülen çeşitli programlara başvuru yapmalarını öneriyorum. İş fikri üzerinde çalışmak isteyen girişimci adaylarına da belirli süreler dahilinde ücretsiz olarak ofis imkanları da burada sunulmaktadır. Üniversitemizin Erasmus-Mevlana programları ve Uluslararası İlişkiler Birimi aracılığı ile yurtdışında 350'den fazla üniversite ile ikili iş birliği mevuttur. Bu programlar aracılığı ile yurtdışında staj, bilimsel araştırma ve eğitim çalışmalarınızı yürütebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Yemekhanede çölyak hastaları için özel menü"

Öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Çomaklı, "Anadolu Üniversitemizde diyetisyenler tarafından hazırlanan ve gıda mühendisleri tarafından denetlenen yemekler, üç öğün çok cüzi fiyatlar ile hizmetinize sunulmuştur. Yemekhane otomasyon sistemini incelemenizi tavsiye ediyorum. Yemekhanemizde çölyak hastaları için glutensiz menü ve ayrıca vejetaryen menü olanağı sunulmuştur. Sizlerin beslenme tercihleri bizim için çok değerlidir. Öğrencilerimize ücretsiz sağlık hizmeti sunan merkezimiz ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi sizlerin hizmetinizdedir. Anadolu Üniversitesi Kampüsünde öğrencilerimiz kendi internet paketlerini çok kullanmamaktadır. Çünkü kampüsün her yerinde her noktada çekim gücü yüksek Wİ-Fİ bağlantısı mevcuttur. Bu ağlardan üniversitemizin radyosu olan 101.7 Radyo A'yı dinlemeyi de unutmayın" dedi.

Rektör Çomaklı, son olarak öğrencilerin her türlü istek, öneri ve şikayetlerini önemsediklerini belirterek, "Anadolu Üniversitesinin sosyal ağ hesaplarına (Twitter;@Anadolu_Univ, Instagram;@anadoluuniv, Facebook; @anadoluuniversitesi atacağınız mesajlar ile istek, beklenti ve şikayetlerin öncelikle tarafımdan izlendiğini ve kontrol edildiğini de sizlere belirtmek isterim" şeklinde belirtti. - ESKİŞEHİR

