Rektör Çomaklı'dan kazada hayatını kaybeden öğrenci için taziye mesajı

22.12.2019 10:48 | Son Güncelleme: 22.12.2019 10:53

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Servet Abracı için bir taziye mesajı yayımladı.



Dün 20.50 sıralarında Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana gelen kazada kaldığı yurttan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi Servet Abracı'ya, Erzurum'dan Aziziye ilçesi yönüne giden E.Ş. yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle üniversite öğrencisi olay yerinde hayatını kaybetti.



Atatürk Üniversitesinden yayımlanan taziye mesajında ise şu ifadelere yer verildi;



"Geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat eden Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Servet Abracı'ya Allah'tan rahmet, sevdiklerine, yakınlarına ve Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim" - ERZURUM

Kaynak: İHA