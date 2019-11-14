Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

14.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:09

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Kurum'a bilgi veren Rektör Çomaklı ortak işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA