Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret
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Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

14.11.2019 12:04 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:09
Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a ziyaret

Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan , T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı 'u makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Kurum'a bilgi veren Rektör Çomaklı ortak işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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