Rektör Çomaklı; "Çanakkale Zaferinin yıl dönümü kutlu olsun"
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Rektör Çomaklı; "Çanakkale Zaferinin yıl dönümü kutlu olsun"

17.03.2021 17:16 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:41
Rektör Çomaklı;

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Çomaklı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Denizin karayla, mavinin kızılla, istiklalin ölümle yer değiştirdiği bir değişik zamandır Çanakkale. Sadece bir coğrafya, bir kara parçası, bir toprak dilimi, bir savaş meydanı değildir Çanakkale.

Savaşan Mehmet, Hasan, Seyit, Mustafa değildir.

Top, mermi, kağnı, tüfek hiç değildir...

Masal, hikaye, destan, kahramanlık da değildir anlatılan. Bir vatan harbi, bir şehitlik destanı, bir kurtuluş savaşı, bir mertebe yarışı. Bir başka yiğitlik, bir başka şehadet, bir başka makamda, bir başka askerin anlatılamaz şehadetinin önünde saygıyla eğilmenin, yad edilmesinin seneidevriyesidir 18 Mart.

Bu önemli günde Çanakkale Şehitlerimizi vesile kılarak aziz vatanımız için canlarını feda etmiş bütün Şehitlerimizin ruhlarının şad, mekanlarının cennet olmasını dilerim." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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