Rektör Çomaklı; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"
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Rektör Çomaklı; "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun"

07.03.2021 13:46 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:50
Rektör Çomaklı;

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle duygu ve düşüncelerini paylaştı.

Rektör Çomaklı yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "İnsan Hakları temelinde bakıldığında, sosyal ve ekonomik hayatın birbirine denk olması gereken iki unsurudur kadın ve erkek. Oysa hayatın yükünü çeken, üreten, paylaşan, çalışan kadının emeği çoğu zaman görünmez. Yaptığı üretimin eksik, verdiği emeğin zorunlu bir görev olduğu düşünülür. Bizim için kadın emeği çok kıymetlidir; fedakarlık, sevgi, gelecek vardır içinde.

Günümüz kapitalist düzeni içinde çoğu zaman görünmeyen bu emek geleceğin inşasını, geçmişten getirilen mirasın aktarımını, daha iyiye ve güzele kavuşmanın gayretini taşır içinde. Kadına hak ettiği değeri veren, onu eşit gören, sevgi ve saygıyla yücelten bir geleceğin bugünden inşa edilmesi dileğiyle, tüm kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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